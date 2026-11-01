प्यार का इजहार करना पड़ा भारी? समरीन कौर ने ट्रोलर्स के दोहरे रवैये पर उठाए सवाल, क्रिकेटर अर्शदीप ने बढ़ाया हौसला

उन्होंने आगे कहा कि किसी रिश्ते में होने या न होने से उनकी बनाई हुई जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। समरीन ने यह भी कहा कि वह खास तौर पर महिलाओं को दूसरी महिलाओं को नीचा दिखाते देखकर थक चुकी हैं। उनके मुताबिक, बिना वजह की राय, कयास और नकारात्मक टिप्पणियां काफी परेशान करने वाली हैं। समरीन ने साफ किया कि लगातार नकारात्मक टिप्पणियां करने वाले लोगों को वह ब्लॉक कर देंगी। अपनी पोस्ट के आखिर में उन्होंने लिखा, “मैं खुश हूं, प्यार में हूं और अपनी जिंदगी जी रही हूं। बस यही मायने रखता है। कृपया हमें हमारे हाल पर छोड़ दें।”