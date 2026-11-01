सीढ़ियों पर बैठे दिखे नानी, दिल्ली में गुपचुप चल रही थी ‘ब्लडी रोमियो’ की शूटिंग, वीडियो वायरल

यह नानी और डायरेक्टर सुजीत की पहली फिल्म है। सुजीत इससे पहले पवन कल्याण की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' का निर्देशन कर चुके हैं, जिसे बड़ी सफलता मिली थी। बता दें, फिल्म की पूरी स्टारकास्ट को लेकर मेकर्स ने अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि, चर्चा है कि प्रीति मुकुंदन और पृथ्वीराज सुकुमारन भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हैं। नानी को इससे पहले श्रीकांत ओडेला के निर्देशन में बनी एक्शन थ्रिलर फिल्म 'द पैराडाइज' में देखा गया था।