‘रोज इडली-सांभर खाकर मर जाओगी’, प्रकाश राज से शादी की बात सुन ऐसा था पोनी वर्मा की पंजाबी फैमिली का रिएक्शन

हालांकि, पोनी का कहना है कि उन्हें उम्र के इस अंतर से कोई परेशानी नहीं है और वह खुश हैं। “मुझे लगता है कि सिर्फ प्रकाश जैसे इंसान ही मुझे और मेरी जिंदगी की गहराई को समझ सकते थे, वो समझ सकते थे कि मैं कहाँ से आई हूं, मेरी सोच क्या है, और मैंने क्या-क्या संघर्ष किए हैं। मैं एक लहर की तरह थी जो बस बहती जा रही थी… और प्रकाश एक किनारे की तरह आए। आराम से बैठकर खाना खाना… यह हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं था। प्रकाश ने कहा, 'चम्मच एक तरफ रखो और अपने हाथों से खाओ। आराम से रहो। किसी चीज के बारे में मत सोचो।' तो, प्रकाश मेरी जिंदगी में एक ठहराव लेकर आए। आराम से बैठकर खाना खाना ठीक है, इससे कुछ भी हाथ से नहीं चला जाएगा। जिंदगी में आप पीछे नहीं रह जाएंगे। सिर्फ प्रकाश जैसा अनुभवी इंसान ही इस स्थिति को संभाल सकता था।”