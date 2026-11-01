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किसी के घर से आई बदबू तो किसी ने नहीं उठाया फोन, जब अपने ही घर में मृत पाए गए बॉलीवुड के ये सितारे

Bollywood Celebrities Found Dead at Home: फिल्म निर्माता संजय गुप्ता की मौत के बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के उन कलाकारों की मौत की चर्चा हो रही है, जिनकी डेड बॉडी उनके ही घर से संदेहजनक स्थिति में मिली। इनमें गुरु दत्त, परवीन बाबी और ओम पुरी समेत कई सितारों के नाम शामिल हैं।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Updated: 1 Nov 2026, 7:05 PM IST

Bollywood Celebrities Found Dead at Home

गुरु दत्त, परवीन बॉबी और संजय गुप्ता की फोटोज। (फोटो सोर्स: IMDb)

Bollywood Celebrities Found Dead at Home: फिल्म निर्माता-निर्देशक संजय गुप्ता की वर्सोवा स्थित उनके घर पर हुई मौत ने बॉलीवुड की उन हस्तियों के निधन की याद दिला दी है, जिनके शव घर में ऐसे समय में मिले जब घर पर या तो कोई नहीं था या फिर रिश्तेदारों, पड़ोसियों या स्टाफ द्वारा इस बारे में जानकारी दी। इन मामलों में आत्महत्या के शक से लेकर नेचुरल डेथ तक अलग-अलग परिस्थितियां सामने आई हैं। बता दें कि 30 अक्टूबर को संजय गुप्ता का 57 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनका शव उनके बाथरूम में मिला।

नींद की गोलियों के ओवरडोज और शराब की वजह से हुआ था गुरु दत्त का निधन

हिंदी सिनेमा के शुरुआती और सबसे चर्चित मामलों में से एक फिल्म निर्माता और अभिनेता गुरु दत्त का था। 10 अक्टूबर 1964 को 39 साल की उम्र में वे पेडर रोड स्थित अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे। उस समय की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 'प्यासा', 'कागज के फूल' और 'साहिब बीबी और गुलाम' जैसी फिल्मों के निर्देशक गुरु दत्त की मौत नींद की गोलियों के ओवरडोज और शराब के सेवन से हुई थी। इस परिस्थिति में हुई मौत को अक्सर आत्महत्या माना जाता है। बता दें कि अपने आखिरी दिनों में गुरु दत्त अकेले रह रहे थे, क्योंकि वे अपनी पत्नी और पार्श्व गायिका गीता दत्त से अलग हो चुके थे।

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परवीन बॉबी के पोस्टमार्टम में जहर देने, गला घोंटने या किसी चोट का कोई सबूत नहीं मिला

40 सालों से भी अधिक समय बाद, 1970 और 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी स्टार रहीं परवीन बाबी की मौत ने एक अलग तरह के अकेलेपन को उजागर किया। 22 जनवरी 2005 को परवीन बाबी अपने जुहू स्थित अपार्टमेंट में मृत पाई गईं। हाउसिंग सोसाइटी के सचिव ने पुलिस को सूचित किया था कि उन्होंने दो दिनों से दूध और अखबार नहीं लिया है।

पुलिस ने डुप्लिकेट चाबी का इस्तेमाल करके अपार्टमेंट खोला। पड़ोसियों ने पत्रकारों को बताया कि परवीन बाबी शायद ही कभी बाहर निकलती थीं या किसी से मिलती-जुलती थीं। उनके पोस्टमार्टम में ज़हर देने, गला घोंटने या बाहरी चोट का कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस ने बताया कि उन्हें मधुमेह (डायबिटीज) था और उनके बाएं पैर में गैंग्रीन हो गया था। शुरुआती जांच में किसी भी तरह की साजिश या गड़बड़ी की संभावना को खारिज कर दिया गया।

रसोई में मृत पाए गए थे दिग्गज अभिनेता ओम पुरी

जनवरी 2017 में ओम पुरी की मौत एक और ऐसा मामला था, जिसमें अभिनेता के घर पर अकेले रहने के दौरान उनका शव मिला। 66 वर्षीय पुरी अपने लोखंडवाला स्थित अपार्टमेंट की रसोई में मृत पाए गए। उन्हें लेने आए उनके ड्राइवर ने सबसे पहले उन्हें देखा। उनके सिर पर चोट थी और फर्श पर खून पड़ा था। पुलिस ने उनकी मौत से जुड़ी परिस्थितियों की जांच की और उनके स्टाफ से पूछताछ की। बाद में पता चला कि उनकी मौत एक बड़े हार्ट अटैक के कारण हुई थी, और माना गया कि गिरते समय उनके सिर पर चोट लग गई होगी। पुलिस ने इसे 'आकस्मिक मौत' (एक्सीडेंटल डेथ) के रूप में दर्ज किया।

1980 और 1990 के दशक के विलेन महेश आनंद का शव कई दिनों बाद घर से निकाला गया

फरवरी 2019 में, 1980 और 1990 के दशक की हिंदी फिल्मों में विलेन और सहायक खलनायक के किरदारों के लिए पहचाने जाने वाले महेश आनंद, 57 साल की उम्र में अपने वर्सोवा स्थित फ्लैट में मृत पाए गए। उनके घर काम करने वाले सहायक जब अपार्टमेंट पहुंचे, तो कोई जवाब नहीं मिला। उनकी बहनों को सूचित किया गया और दरवाजा खुलवाने के लिए पुलिस और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया।

आनंद का शव लिविंग रूम में मिला, जिसके पास शराब की एक बोतल पड़ी थी। उनकी बहनों द्वारा भेजे गए टिफिन बॉक्स अपार्टमेंट के बाहर जमा हो गए थे। पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने कई दिनों से उन्हें नहीं देखा था, लेकिन उन्हें लगा कि शायद वे किसी फिल्म की शूटिंग के लिए बाहर गए होंगे। पुलिस ने इसे 'आकस्मिक मौत' के रूप में दर्ज किया।

बदबू आने पर पड़ोसियों को पता चला 'मिर्जापुर' के ललित उर्फ ब्रह्म मिश्रा की मौत के बारे में

दिसंबर 2021 में, वेब सीरीज 'मिर्जापुर' में 'ललित' का किरदार निभाने के लिए मशहूर ब्रह्म मिश्रा, वर्सोवा के यारी रोड स्थित अपने किराए के फ्लैट में मृत पाए गए। वे वहां अकेले रहते थे। अपार्टमेंट से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दरवाजा खोला तो उनका शव टॉयलेट में मिला, जो काफी हद तक सड़ चुका था।

मौत से करीब आठ महीने से अकेले रह रहे थे मराठी एक्टर रवींद्र महाजनी

14 जुलाई 2023 को, मराठी फिल्मों के अनुभवी अभिनेता रवींद्र महाजनी (77 वर्ष) पुणे के तलेगांव दाभाड़े के पास अंबी गांव की 'एक्सर्बिया सोसाइटी' (Xrbia Society) में अपने किराए के फ्लैट में मृत पाए गए। महाजनी इस फ्लैट में करीब आठ महीने से अकेले रह रहे थे। माना जा रहा है कि शव मिलने से दो-तीन दिन पहले ही उनकी मौत हो गई थी। अपार्टमेंट से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर उसका शव पाया।

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Updated on:

1 Nov 2026, 7:05 PM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / किसी के घर से आई बदबू तो किसी ने नहीं उठाया फोन, जब अपने ही घर में मृत पाए गए बॉलीवुड के ये सितारे

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