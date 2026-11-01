किसी के घर से आई बदबू तो किसी ने नहीं उठाया फोन, जब अपने ही घर में मृत पाए गए बॉलीवुड के ये सितारे

जनवरी 2017 में ओम पुरी की मौत एक और ऐसा मामला था, जिसमें अभिनेता के घर पर अकेले रहने के दौरान उनका शव मिला। 66 वर्षीय पुरी अपने लोखंडवाला स्थित अपार्टमेंट की रसोई में मृत पाए गए। उन्हें लेने आए उनके ड्राइवर ने सबसे पहले उन्हें देखा। उनके सिर पर चोट थी और फर्श पर खून पड़ा था। पुलिस ने उनकी मौत से जुड़ी परिस्थितियों की जांच की और उनके स्टाफ से पूछताछ की। बाद में पता चला कि उनकी मौत एक बड़े हार्ट अटैक के कारण हुई थी, और माना गया कि गिरते समय उनके सिर पर चोट लग गई होगी। पुलिस ने इसे 'आकस्मिक मौत' (एक्सीडेंटल डेथ) के रूप में दर्ज किया।