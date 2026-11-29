दोहरे अर्थ वाले कमेंट्स पर काजी तौकीर ने मांगी माफी (सोर्स: INSTAGRAM- abhimanyuarora22)
Bigg Boss 20 Partiality Controversy : ‘बिग बॉस 20 ’ के ‘वीकेंड का वार’ एपिसोड ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। होस्ट सलमान खान ने कनिका मान से सवाल किया कि वो बार-बार काजी तौकीर पर ही क्यों निशाना साध रही हैं, जिस पर कनिका ने भी सलमान पर तंज कस दिया। इस घटनाक्रम के बाद दर्शकों का एक वर्ग सलमान खान पर पक्षपात और ‘बराबरी’ न होने के आरोप लगाते हुए नाराजगी जताया, तो इसी एपिसोड में सलमान ने घर के अन्य सदस्यों को भी उनके व्यवहार को लेकर सलाह दी और चेताया।
इस एपिसोड में सलमान खान के सवाल और कनिका मान के पलटवार के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने तीखी प्रतिक्रियाएं दीं। एक यूजर ने लिखा कि सलमान गलत हैं और बिना वजह काजी तौकीर को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। यूजर के मुताबिक कनिका को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल रहा, सलमान उनकी बात सुनना भी नहीं चाहते और शो में बराबरी नहीं है।
तो वहीं, एक अन्य दर्शक ने आरोप लगाया कि शो वही दिखाता है जो वह दिखाना चाहता है, जहां काजी को सपोर्ट मिलता है और बाकी सदस्यों को डांटा जाता है। उस यूजर का कहना था कि कनिका ने काजी की हरकतों पर आवाज उठाई तो उन्हें बुरा लग गया। दूसरी ओर, कुछ अन्य टिप्पणियों में अलग-अलग तरह की बयानबाजी भी देखने को मिली, जिनमें एक यूजर ने बॉलीवुड पर सैयद्स के कंट्रोल खत्म होने की बात कही, जबकि अनाया नाम की टिप्पणी में ये भी लिखा कि वो खुद को ज्यादा होशियार समझती है।
बता दें, ‘वीकेंड का वार’ के दौरान सलमान खान ने काजी तौकीर को उनके दोहरे अर्थ वाले कमेंट्स के लिए टोका। इसके बाद काजी ने माफी मांगी और भरोसा दिलाया कि वे आगे से ऐसा व्यवहार दोबारा नहीं करेंगे।
इसके अलावा सलमान खान ने अरिशफा खान को भी उनकी भाषा और प्रतिक्रियाओं को लेकर समझाया और घर के माहौल पर कई सदस्यों को आईना दिखाया।
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