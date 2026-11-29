Bigg Boss 20 Partiality Controversy : ‘बिग बॉस 20 ’ के ‘वीकेंड का वार’ एपिसोड ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। होस्ट सलमान खान ने कनिका मान से सवाल किया कि वो बार-बार काजी तौकीर पर ही क्यों निशाना साध रही हैं, जिस पर कनिका ने भी सलमान पर तंज कस दिया। इस घटनाक्रम के बाद दर्शकों का एक वर्ग सलमान खान पर पक्षपात और ‘बराबरी’ न होने के आरोप लगाते हुए नाराजगी जताया, तो इसी एपिसोड में सलमान ने घर के अन्य सदस्यों को भी उनके व्यवहार को लेकर सलाह दी और चेताया।