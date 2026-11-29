Salman Khan Slams Qazi Touqeer: रियलिटी शो 'बिग बॉस' के मंच पर सलमान खान अपने सीधे, बेबाक और दो टूक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। जब किसी कंटेस्टेंट की हरकत या बात उन्हें गलत लगती है, तो वह बिना कुछ सोचे समझे अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। हमेशा काजी तौकीर की तारीफ और उनका साथ देने वाले सलमान खान ने इस वीकेंड का वार में काजी को खरी-खोटी सुनाई। उन्होंने ऐसा कड़ा रुख अपनाया, जब एक टास्क क परफॉर्मेंस के दौरान डबल मीनिंग बातों और रिहर्सल से जुड़े घटनाक्रम पर उन्होंने काजी को खरी-खोटी सुनाई और रिश्तों की मर्यादा व जिम्मेदारी का आईना दिखाया।