सलमान खान ने काजी को दिखाया आईना (Photo Source- Instagram/@jiohotstar))
Salman Khan Slams Qazi Touqeer: रियलिटी शो 'बिग बॉस' के मंच पर सलमान खान अपने सीधे, बेबाक और दो टूक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। जब किसी कंटेस्टेंट की हरकत या बात उन्हें गलत लगती है, तो वह बिना कुछ सोचे समझे अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। हमेशा काजी तौकीर की तारीफ और उनका साथ देने वाले सलमान खान ने इस वीकेंड का वार में काजी को खरी-खोटी सुनाई। उन्होंने ऐसा कड़ा रुख अपनाया, जब एक टास्क क परफॉर्मेंस के दौरान डबल मीनिंग बातों और रिहर्सल से जुड़े घटनाक्रम पर उन्होंने काजी को खरी-खोटी सुनाई और रिश्तों की मर्यादा व जिम्मेदारी का आईना दिखाया।
बिग बॉस 20 में 'वीकेंड का वार' इस बार शानदार होने वाला है। कई क्लिप्स वायरल हो रहे हैं। ऐसे में एक क्लिप में जिसमें देखा जा सकता है कि सलमान खान ने काजी तौकीर को फटकार लगाई। उन्होंने उन्होंने समझाते हुए कहा कि रिहर्सल के वक्त अरिश्फा ने उनसे बेहद साफ शब्दों में कह दिया था कि वह इस टास्क में ऐसे नहीं करें, क्योंकि वह सहज नहीं हैं। सलमान के मुताबिक, काजी ने उनकी बात नहीं मानी और आखिरकार उन्हें अपना साथ देने के लिए राजी कर लिया।
इस बात पर सवाल उठाते हुए सलमान ने कहा कि आप अरिश्फा को बेटी कहते हैं और खुद को उनका पिता, लेकिन कौन-सा पिता अपनी बेटी को ऐसे परफॉर्मेंस में शामिल करना चाहेगा, जिसमें डबल मीनिंग बातें हों। सलमान खान ने आगे कहा, कि आप जो भी बातें करते हैं आपको उनके मतलब अच्छे से पता होते हैं लेकिन जब आपसे पूछा जाता है तो आप ऐसे दिखाते हैं कि जैसे आपको कुछ समझ ही नहीं आया हो।
सलमान खान ने यह भी कहा कि मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूं। आपको अच्छे से पता होता है कि आप कब क्या करते हो, या जब आप डबल मीनिंग बाते भी करते हो, आप हर चीज को सही से समझते हो, पर दिखाते हो जैसे कुछ नहीं जानते। तो ये गलत है। सलमान खानके इस सवाल ने माहौल को गंभीर कर दिया और यह साफ कर दिया कि जिस रिश्ते या भूमिका की बात की जा रही है, उसके साथ निभाई जाने वाली जिम्मेदारी भी उतनी ही अहम होती है।
सलमान खान ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए काजी तौकीर से कहा कि वह काफी गलत दिख रहे हैं और सच में बहुत गलत लगे हैं। सलमान ने साफ किया कि काजी को परफॉर्मेंस से पहले ही यह पता था कि उसमें डबल मीनिंग है।
उन्होंने यह भी कहा कि जब बाकी घरवालों ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया और पॉइंट आउट किया, तब दूसरों का नजरिया और पॉइंट ऑफ व्यू समझने के बजाय काजी अपनी बेवजह की बात को जरूरत से ज्यादा सही ठहराने और ओवर-जस्टिफाई करने में लगे रहे। सलमान की यह फटकार दिखाती है कि गलती होने पर उसे स्वीकार करना और दूसरों की बात को समझना कितना जरूरी है, बजाय इसके कि अपनी ही दलीलों को खींचा जाए।
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