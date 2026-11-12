‘मैं जैसा हूं, वैसा ही रहूंगा’, ट्रोलिंग से परेशान नहीं बाबिल खान, बोले- दुख होता है, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता

बता दें, इंडस्ट्री में अपने 6 साल के सफर को याद करते हुए बाबिल ने कहा कि खुद के जैसा बने रहने की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी है और इसके लिए उन्हें काफी कुछ झेलना पड़ा है। अपने आलोचकों को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वे जैसे हैं, वैसे ही रहेंगे और अब उन्हें ट्रोलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबिल ने एक्सेप्ट किया कि ट्रोलिंग से दुख तो होता है, लेकिन अब उस दुख का असर उन पर बहुत कम होता है। उन्होंने कहा कि वे आज भी अपने जज्बातों को खुलकर जाहिर करते हैं और सीख चुके हैं कि नकारात्मक अनुभवों से खुद को अलग रखकर आगे कैसे बढ़ना है।