‘परफेक्ट कपल’ होने का बोझ और रिश्तों में बढ़ती दूरियां, इम्तियाज अली की नई सीरीज में OTT पर दिखेगा प्यार का अनदेखा पहलू

Netflix India Upcoming Shows: फेमस फिल्मनिर्माता इम्तियाज अली एक बार फिर प्यार और रिश्तों की परशानियों को पर्दे पर उतारने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही, उनके जरिए बनाए बनाई और लिखित नई वेब सीरीज O Saathi Re की आधिकारिक रिलीज डेट सामने आ गई है। बता दें, आरिफ अली के डायरेक्शन में बनी ये रोमांटिक ड्रामा सीरीज अपकमिंग 4 दिसंबर को OTT के Netflix पर स्ट्रीम होगी। इसके साथ ही इसमें अदिति राव हैदरी, अविनाश तिवारी और अर्जुन रामपाल लीड रोल में नजर आएंगे।