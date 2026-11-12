बेटे टाइगर पर हुए हमले के बाद पहली बार मीडिया से रूबरू हुए जैकी श्रॉफ, फायरिंग के सवाल पर साधी चुप्पी

ट्रेलर लॉन्च के दौरान जब एक पत्रकार ने जैकी श्रॉफ से इस हमले के बारे में प्रतिक्रिया जाननी चाही, तो इवेंट के होस्ट ने बीच में ही हस्तक्षेप करते हुए उन्हें ये सवाल पूछने से रोक दिया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान खुद जैकी श्रॉफ ने भी इस मुद्दे पर कोई कमेंट नहीं की और चुप्पी बनाए रखी। बता दें कि गोलीबारी की उस घटना के बाद जैकी रेड कार्पेट पर तो नजर आए थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से रूबरू होने का ये उनका पहला अवसर था।