कभी दोस्ती और रोमांस, अब ग्लैमर और बोल्डनेस का तड़का! बॉलीवुड के कॉलेज ड्रामा में जानें आया कितना बड़ा बदलाव?

इसके साथ ही, ओटीटी के आगमन से युवा पीढ़ी की सोच और उनके रिश्तों को दिखाने का नजरिया और भी बेबाक हो गया। 'कॉलेज रोमांस' (College Romance) जैसी फेमस वेब सीरीज ने दिल्ली के कॉलेज दोस्तों की जिंदगी के जरिए रिलेशनशिप, ब्रेकअप और आज के युवाओं की सोच को बेहद बोल्ड और खुलकर पेश किया। जैसे मेडिकल कॉलेज की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म 'कबीर सिंह' (Kab‏ir Singh) ने कैंपस के प्यार का एक बेहद तीव्र और आक्रामक रूप दिखाया। इस फिल्म में पारंपरिक रोमांस से हटकर किरदार की कमियों, उसके गुस्से और बोल्ड फैसलों को कहानी के केंद्र में रखा गया।