अमिताभ बच्चन के ‘जलसा’ समेत मुंबई एयरपोर्ट और महालक्ष्मी रेसकोर्स को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

खबरों के मुताबिक, अधिकारियों को मिले इस ईमेल में अमिताभ बच्चन के बंगले के अलावा मुंबई मेयर कार्यालय, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एक बैंक, एक कोर्ट, महालक्ष्मी रेसकोर्स और छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी जिक्र किया गया है। सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ते और सुरक्षाकर्मियों की टीमों ने इन सभी स्थानों की बारीकी से जांच की जा रही है। इसमें राहत की बात ये है कि तलाशी के दौरान कहीं से भी कोई संदिग्ध समान या फिर बम जैसी को कोई भी सामग्री बरामद नहीं हुई है। फिलहाल, पुलिस साइबर टीम की मदद से ईमेल भेजने वाले की पहचान करने और धमकी की सच्चाई खंगालने में जुटी है।