रणबीर कपूर और यश के बीच ‘देवराज इंद्र’ बनकर चमके कुणाल कपूर, विदेशों में मिली जबरदस्त फैन-फॉलोइंग

वाल्मीकि के महाकाव्य पर बेस्ड इस फिल्म में कुणाल कपूर ने देवताओं के राजा इंद्र का किरदार निभाया है, जिसमें वो मुख्य रूप से तीन अहम सीन में नजर आते हैं पहला, जब वे असुर राज सुमाली को परास्त करते हैं दूसरा, जब ब्रह्मा से वरदान पाने के बाद रावण उन्हें युद्ध में हरा देता है और तीसरा, एक लंबे दृश्य में जब वे भगवान विष्णु से रावण के संहार के लिए अवतार लेने का आग्रह करते हैं। फिल्म में उड़ने वाले हाथी 'ऐरावत' पर सवार होकर उनकी एंट्री को सबसे बेहतरीन दृश्यों में गिना जा रहा है। पिछले साल एक बातचीत में कुणाल ने इस प्रोजेक्ट को अपने लिए बेहद सम्मान की बात बताया था।