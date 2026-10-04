थाने के सामने नाश्ता सेंटर पर चढ़कर फायरिंग, संचालक की कमर में लगी गोली; आइसीयू में भर्ती

पड़ाव थाना क्षेत्र में नाश्ता सेंटर संचालक पर फायरिंग
ग्वालियर। पड़ाव थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर बदमाशों ने थाने के सामने ही नाश्ता सेंटर संचालक पर जानलेवा हमला कर दिया। बाइक से पहुंचे करीब आधा दर्जन बदमाशों ने ‘बांके बिहारी स्वीट्स एंड नाश्ता सेंटर’ के संचालक अशोक पाल पर काउंटर पर चढ़कर गोलियां दाग दीं। एक गोली उनकी कमर में लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात के बाद आरोपी हथियार लहराते हुए बाइक से फरार हो गए। घायल अशोक पाल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उन्हें आइसीयू में रखा गया है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
घटना शनिवार दोपहर की है। बताया गया है कि अशोक पाल रोजाना की तरह अपने नाश्ता सेंटर पर बैठे हुए थे। दुकान का स्टाफ भी अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त था। इसी दौरान पुरानी छावनी निवासी दिनेश यादव और छोटू यादव अपने अन्य साथियों के साथ बाइक से वहां पहुंचे।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दुकान पर पहुंचते ही आरोपियों ने अशोक पाल से गाली-गलौज शुरू कर दी। विवाद बढ़ने के बाद आरोपी काउंटर पर चढ़ गए और अशोक पाल पर फायरिंग शुरू कर दी। अचानक गोलियां चलने से दुकान और आसपास के बाजार में अफरा-तफरी मच गई। एक गोली अशोक पाल की कमर में लगी और वे खून से लथपथ होकर नीचे गिर पड़े।
फायरिंग के बाद आरोपी हथियार लहराते हुए बाइक से मौके से भाग निकले। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के दुकानदार और राहगीर भी सहम गए।
घटना की सूचना मिलते ही पड़ाव थाना प्रभारी शैलेंद्र भार्गव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद घायल व्यापारी को परिजनों की मदद से अस्पताल पहुंचाया। गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें आइसीयू में भर्ती किया गया है।
पुलिस ने मौके से घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाए हैं और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि हमलावरों के आने और भागने के रास्ते की जानकारी मिल सके।
पुलिस की शुरुआती जांच में फायरिंग के पीछे प्रेम-प्रसंग और पुरानी रंजिश की बात सामने आई है। घायल के भाई प्रकाश उर्फ सोनू पाल ने पुलिस को बताया कि हमलावरों के परिवार की एक युवती करीब 15 दिन पहले घर से लापता हो गई थी।
आरोपियों को संदेह है कि युवती को अशोक पाल का भांजा अपने साथ ले गया है। आरोपी पक्ष को यह भी शक था कि अशोक पाल अपने भांजे को पनाह दे रहे हैं और उन्हें युवती तथा उसके ठिकाने की जानकारी है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच रंजिश चल रही थी।
परिजनों का आरोप है कि इसी रंजिश के चलते दिनेश यादव, छोटू यादव और उनके साथ आए अन्य लोगों ने नाश्ता सेंटर पर पहुंचकर अशोक पाल को निशाना बनाया।
पड़ाव थाना प्रभारी शैलेंद्र भार्गव ने बताया कि घायल के परिजनों के बयान और प्राथमिक जांच के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने नामजद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग-अलग टीमें रवाना की गई हैं।
पुलिस का कहना है कि घटना के कारणों और इसमें शामिल अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। साथ ही युवती के लापता होने से जुड़े मामले की जानकारी भी जुटाई जा रही है।
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