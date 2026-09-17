लेन-देन का झगड़ा: आधी रात को घर से बुलाया, दो युवकों को मारी गोली

ग्वालियर। पैसों के लेन-देन को लेकर चल रहे विवाद ने बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात हिंसक रूप ले लिया। हजीरा थाना क्षेत्र में दो युवकों ने कथित तौर पर दो लोगों को उनके घर से बाहर बुलाया और उन पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से अन्नू तोमर के पेट और शादिक खान के पैर में गोली लगी है। दोनों घायलों को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।