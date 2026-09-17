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लेन-देन का झगड़ा: आधी रात को घर से बुलाया, दो युवकों को मारी गोली

ग्वालियर के हजीरा में पैसों के लेन-देन के विवाद में दो युवकों को गोली मार दी गई। वारदात के बाद दोनों आरोपी फरार हैं और पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।
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ग्वालियर

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Prashant Kumar Sharma

Sep 17, 2026

photo by patrika

अस्पताल में गोली लगने के बाद इलाज कराता युवक

ग्वालियर। पैसों के लेन-देन को लेकर चल रहे विवाद ने बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात हिंसक रूप ले लिया। हजीरा थाना क्षेत्र में दो युवकों ने कथित तौर पर दो लोगों को उनके घर से बाहर बुलाया और उन पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से अन्नू तोमर के पेट और शादिक खान के पैर में गोली लगी है। दोनों घायलों को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।

वारदात रात करीब 12.15 बजे हजीरा थाना क्षेत्र की एक आरा मिल में हुई। अचानक हुई फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। इससे पहले ही दोनों आरोपी मौके से भाग निकले। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा।

शाम को भी हुआ था विवाद

पुलिस के मुताबिक अन्नू तोमर और शादिक खान का धीरज तोमर और अजय तोमर से पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा था। बुधवार शाम को भी दोनों पक्ष आमने-सामने आए थे। उस समय विवाद बढ़ने के बाद लोगों ने मामला शांत कराया। इसके बाद अजय और धीरज वहां से चले गए थे। पुलिस प्रारंभिक जांच में इसी विवाद को फायरिंग की वजह मानकर जांच कर रही है।

रात में तमंचे लेकर पहुंचे

पुलिस के अनुसार रात करीब 12.15 बजे अजय तोमर और धीरज तोमर कथित तौर पर तमंचे लेकर आरा मिल क्षेत्र में पहुंचे। दोनों ने अन्नू और शादिक को घर से बाहर बुलाया। जैसे ही दोनों बाहर आए, आरोपियों ने उन पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से दोनों घायल होकर मौके पर गिर पड़े।

फायरिंग के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। परिजनों और आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को संभाला और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

आरोपियों की तलाश में दबिश

हजीरा थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पैसों के लेन-देन का विवाद सामने आया है। अजय और धीरज दोनों आरा मिल क्षेत्र में ही रहते हैं। वारदात के बाद दोनों फरार हैं। पुलिस उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस दोनों पक्षों के बीच पहले हुए विवाद और फायरिंग से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।

पुलिस जांच में ये बिंदु अहम

  • बुधवार शाम दोनों पक्षों के बीच लेन-देन को लेकर विवाद हुआ था।
  • रात में दो आरोपी कथित तौर पर तमंचे लेकर पहुंचे।
  • दोनों घायलों को घर से बाहर बुलाने के बाद फायरिंग की गई।
  • अन्नू तोमर के पेट और शादिक खान के पैर में गोली लगी।
  • वारदात के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए।

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Updated on:

17 Sept 2026 07:03 pm

Published on:

17 Sept 2026 07:03 pm

Hindi News / News Bulletin / लेन-देन का झगड़ा: आधी रात को घर से बुलाया, दो युवकों को मारी गोली

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