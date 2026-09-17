सिर्फ ट्रंप के सिग्नेचर का है इंतजार! चेतावनी के बाद क्या अमेरिका भारत पर लगाने वाला है 100% टैरिफ?

इस पूरे मामले में भारत और चीन का नाम खास तौर पर सामने आ रहा है। दोनों देश रूसी तेल के बड़े खरीदार हैं। अमेरिका का तर्क है कि रूसी ऊर्जा की खरीद से मॉस्को को राजस्व (टैक्स) मिलता है। इसी वजह से वॉशिंगटन उन देशों पर आर्थिक दबाव बढ़ाना चाहता है जो रूसी ऊर्जा खरीद जारी रखते हैं। बता दें ये बिल राष्ट्रपति को रूसी तेल और गैस के बड़े खरीदारों पर 100% तक टैरिफ लगाने की शक्ति देता है। ऐसे में भारत भी संभावित रूप से इस दायरे में आ सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत के सभी सामानों पर तुरंत 100% शुल्क लग जाएगा। इसके लिए राष्ट्रपति को इस अधिकार का इस्तेमाल करना होगा।