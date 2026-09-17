इंदौर से नितिन नवीन ने किया सेवा-संकल्प अभियान का शुभारंभ, 50 लाख फ्री रजिस्ट्रियों का काम शुरु

इंदौर में 'सेवा-संकल्प अभियान' का शुभारंभ (फोटो सोर्स: Patrika)
Indore News : बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के इंदौर से 'सेवा-संकल्प अभियान' का शुभारंभ किया। ये अभियान पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर चलाया जा रहा है। अभियान के तहत मंच से 50 संपत्तियों की फ्री रजिस्ट्री भी दी गई। ये रजिस्ट्रियां स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन-2026 योजना के तहत की गई हैं। इससे पहले सीएम डॉ. यादव और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने रोड-शो भी किया।
कार्यक्रम के दौरान बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि, सीएम यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने पीएम मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर स्वामित्व योजना के रूप में एक अनमोल तोहफा दिया है। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर ने सुशासन, धर्म संस्कृति और जनसेवा के लिए मजबूत नींव रखी थी। उन्होंने विधवा बहनों को संपत्ति का अधिकार और कानूनी सुरक्षा देने की पहल की थी। इसी से प्रेरणा लेकर सीएम यादव ने स्वामित्व योजना के जरिए गरीबों के सपनों को जमीन पर उतारा है। उन्होंने कहा कि, यह रजिस्ट्री सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि ग्रामीण आबादी को स्वाभिमान से जीने का मार्ग दिया है।
नवीन ने कहा कि, दशकों से गांवों के लोगों को जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला। अनेक पीढ़ियां संशय में निकलती गईं। पीएम मोदी ने देश में स्वामित्व योजना लागू की, जिसका सुखद परिणाम अब एमपी में देखने को मिल रहा है। मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेशभर में करीब 68 लाख भूखंडों का सर्वे किया है। आज से 50 लाख लोगों को नि:शुल्क रजिस्ट्री कर अधिकार दिलाने की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि, इसके लिए राज्य सरकार ने विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है।
वहीं, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि, प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को भारत की शक्ति से परिचित कराया है। हाल ही में नई दिल्ली में ब्रिक्स समिट के दौरान दुनिया ने इस शक्ति को उस वक्त महसूस किया है, जब रूस और चीन जैसे राष्ट्रों के अध्यक्ष भारत आए और सभी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी आत्मीयता देखी। उन्होंने कहा कि, पीएम मोदी देशवासियों के कल्याण के लिए कई योजनाओं के माध्यम से लगातार काम कर रहे हैं।
सीएम मोहन यादव ने कहा कि, स्वामित्व योजना शुरू होने से ग्रामीण आबादी को उनका अधिकार मिलेगा। आजादी के बाद लंबे समय तक विपक्ष की सरकार रही, लेकिन किसी ने गांव वालों के परेशानी नहीं समझी। भाजपा सरकार ने प्रदेश के 23 हजार से अधिक गांवों में एक महीने तक अभिलेखों की नि:शुल्क रजिस्ट्री कराने का अभियान चलाया है। पैतृक संपत्ति परिवार का सपना होती है। सीएम यादव ने कहा कि, राज्य सरकार छोटे कामगारों के साथ खड़ी है।
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