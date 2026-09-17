इंदौर से नितिन नवीन ने किया सेवा-संकल्प अभियान का शुभारंभ, 50 लाख फ्री रजिस्ट्रियों का काम शुरु

कार्यक्रम के दौरान बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि, सीएम यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने पीएम मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर स्वामित्व योजना के रूप में एक अनमोल तोहफा दिया है। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर ने सुशासन, धर्म संस्कृति और जनसेवा के लिए मजबूत नींव रखी थी। उन्होंने विधवा बहनों को संपत्ति का अधिकार और कानूनी सुरक्षा देने की पहल की थी। इसी से प्रेरणा लेकर सीएम यादव ने स्वामित्व योजना के जरिए गरीबों के सपनों को जमीन पर उतारा है। उन्होंने कहा कि, यह रजिस्ट्री सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि ग्रामीण आबादी को स्वाभिमान से जीने का मार्ग दिया है।