Gwalior news: 60 फीट चौड़ी होगी आगरा-मुंबई नेशनल हाइवे की सड़क, बनाया जाएगा फोरलेन

Gwalior news: एमपी के ग्वालियर शहर के सबसे व्यस्त और ट्रैफिक प्रभावित पश्चिमी क्षेत्र को जल्द ही बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बेला की बावड़ी से कटीघाटी तक प्रस्तावित करीब 73 करोड़ रुपये की लागत वाले फोरलेन निर्माण का मामला अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) शासन की स्टैंडर्ड फाइनेंस कमेटी (एसएफसी) में पहुंच चुका है, जहां इसकी तकनीकी और वित्तीय जांच की जा रही है। एसएफसी की मंजूरी के बाद परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति मिलेगी और तुरंत टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।