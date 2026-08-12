ग्वालियर रेलवे स्टेशन के यार्ड में बड़ा हादसा टला… शंटिंग के दौरान पटरी से उतरा इंजन

ग्वालियर. रेलवे स्टेशन के यार्ड में सोमवार- मंगलवार की रात को रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। गुना पैसेंजर ट्रेन को यार्ड में ले जाते समय (शंटिंग के दौरान) अचानक इंजन पटरी से उतर गया। गनीमत यह रही कि यह घटना मुख्य लाइन पर न होकर यार्ड के भीतर हुई, वरना एक बड़ा और भीषण रेल हादसा हो सकता था। हैरानी की बात यह है कि रेलवे के जिम्मेदार अधिकारी इस गंभीर चूक को पूरी तरह से दबाने और छुपाने में लगे रहे। सीनियर डीएसओ के अचानक ग्वालियर पहुंचने से इस लापरवाही का राज खुलकर सामने आ गया।