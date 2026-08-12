Gwalior news: 20% बढ़ा बिजली वसूली का टारगेट, बकायादारों के कटेंगे कनेक्शन

बिजली कंपनी का उद्देश्य राजस्व वसूली व्यवस्था को मजबूत करना है। सभी संभाग और जोन को लक्ष्य दिया गया है और बकायादारों से नियमानुसार वसूली की जा रही है। जिन उपभोक्ताओं पर लंबे समय बकाया है, उनके कनेक्शन नियमानुसार काटे जा रहे हैं। उपभोक्ताओं समय पर बिजली बिल जमा करें, ताकि कनेक्शन विच्छेदन की स्थिति न बने। यदि किसी उपभोक्ता को बिल में कोई त्रुटि लगती है तो वह संबंधित कार्यालय में शिकायत दर्ज कराकर उसका निराकरण करा सकता है। - संदीप कालरा, महाप्रबंधक शहर वृत्त