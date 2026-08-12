Gwalior News: राज्य सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप दूसरा दिन, लविन की शानदार वापसी से क्वालिफिकेशन में छाए मुकाबले

तीसरी वरीयता प्राप्त प्रमेश पाटीदार ने भी संघर्षपूर्ण मुकाबले में भारत खत्री को 15-12, 14-16, 15-12 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं शिवांश गुर्जर ने नवीन कुंडू को 15-6, 13-15, 15-6 से मात देकर अपनी चुनौती बरकरार रखी। वर्धन अग्रवाल ने जय सिंह राजपूत को 15-4, 15-5 से एकतरफा अंदाज में हराते हुए अपनी मजबूत दावेदारी पेश की। इसके अलावा अथर्व सक्सेना, ओम पटेल, भव्य मित्तल, नैवेद्य तोंडै, अनिकेत यादव, अभिनव शर्मा, अर्पित पाल और तेजस बारोड़ सहित कई खिलाड़ियों ने प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए मुख्य दौर में जगह बनाई। खिलाड़ियों की तेज रफ्तार, आक्रामक खेल और लंबी रैलियों ने प्रतियोगिता को रोमांचक बना दिया।