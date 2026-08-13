Gwalior News : बिखरा परिवार फिर एक हुआ, पत्नी ने गलती मानी तो पति ने भी भुलाए सारे विवाद

Gwalior News :मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पांच साल की बेटी की कस्टडी को लेकर मां की ओर से दायर हैबियस कॉर्पस याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में एक परिवार फिर से जुड़ गया। सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों और वकीलों की काउंसलिंग के बाद पति-पत्नी ने पुराने विवाद और कड़वाहट भुलाकर साथ रहने पर सहमति जताई। मां ने भी एक मामले में अपनी गलती स्वीकार की। अब बच्ची को माता-पिता दोनों का साथ मिलेगा।