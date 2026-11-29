Praniti Shinde on Delimitation Bill: महिला आरक्षण और लोकसभा सीटों के परिसीमन (Delimitation) से जुड़े विधेयक को लेकर विपक्षी दलों के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद प्रणिति शिंदे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) और डीएमके जैसे INDIA गठबंधन के सहयोगी दलों से इस विधेयक का समर्थन नहीं करने की अपील की है। बता दें कि परिसीमन विधेयक पर चल रही सियासी हलचल के बीच कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन को मनाने की कोशिश में चेन्नई पहुंचे हैं। इसके बाद वह और इंडिया ब्लॉक के अन्य नेता मुंबई में शरद पवार से भी मुलाकात करेंगे। दोनों ही दलों ने विधेयक के पक्ष में मतदान करने की बात कही है।