Bhuvan Bam And Sanjeeda Shaikh video: कॉमेडियन और कंटेंट क्रिएटर भुवन बाम एक लाइव शो के दौरान सामने आए वायरल वीडियो को लेकर विवादों में घिर गए हैं। वीडियो में उनके साथ एक्ट्रेस संजीदा शेख भी दिख रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप्स में भुवन की टिप्पणी और स्टेज पर किए गए व्यवहार को लेकर तीखी आलोचना हो रही है और कई यूजर्स ने राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) और गुजरात पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। बता दें, ये मामला हाल ही के वडोदरा के वाघोडिया स्थित एक यूनिवर्सिटी में आयोजित ‘द लवारी शो’ से जुड़ा है, जिसमें भुवन बाम विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए थे।