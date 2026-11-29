ये विरोध सरकार की 8 मई 2025 की एडवाइजरी के संदर्भ में सामने आया है, जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़े सैन्य तनाव के मद्देनजर जारी की गई थी। उस समय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म, स्ट्रीमिंग सेवाओं और डिजिटल माध्यमों को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए पाकिस्तानी वेब सीरीज, फिल्में, गाने, पॉडकास्ट और अन्य कंटेंट न दिखाने का निर्देश दिया था।