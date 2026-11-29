Deepak Qazir Kejriwal Controversy: 'कहानी घर-घर की' और 'बड़े अच्छे लगते हैं' फेम वेटरन एक्टर दीपक काजिर केजरीवाल, 'सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन' (CINTAA) से जुड़े एक विवाद में फंस गए हैं। इसमें FIR, मारपीट के आरोप और 26 नवंबर को एसोसिएशन के मुंबई ऑफिस में हुई घटनाओं के अलग-अलग बयान शामिल हैं। पहले ऐसी खबरें आई थीं कि केजरीवाल पर उनके ही साथियों ने हमला किया है। CINTAA की अध्यक्ष उपासना सिंह ने अब आरोप लगाया है कि केजरीवाल काफी समय से ऑफिस में हंगामा कर रहे थे और उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई है। मामले को और तूल देते हुए, 'फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज' (FWICE) के अध्यक्ष बी.एन. तिवारी ने भी इस घटना पर अपना एक अलग ही पक्ष रखा है।