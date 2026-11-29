अभिनेता के करियर की बात करें तो, दीपक कई टेलीविजन शोज और वेब सीरीज में नजर आ चुके हैं, जिनमें 'सहर होने को है', 'स्कैम 2003: द तेलगी स्टोरी', 'असुर', 'तेनाली रामा', 'बड़े अच्छे लगते हैं' और 'कहानी घर घर' के नाम शामिल हैं। इसके अलावा वह 'जाने भी दो यारो', 'रूप की रानी चोरों का राजा', 'परदेस 'और 'मेट्रो… इन दिनों' जैसी फिल्मों का भी हिस्सा रहे हैं।