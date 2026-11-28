भले ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी और इसे मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी, लेकिन इसके कई नाटकीय सीन और संवाद आज भी मीम्स का हिस्सा बनते हैं। साल 2000 की डेब्यू फिल्म ‘रिफ्यूजी’ के बाद ‘मैं प्रेम की दीवानी हूं’ अभिषेक और करीना की दूसरी फिल्म थी, जिसके बाद दोनों ‘एलओसी: कारगिल’ और ‘युवा’ में भी दिखे। अब यह जोड़ी 24 दिसंबर को रिलीज होने वाली सिद्धार्थ आनंद की फिल्म ‘किंग’ में नजर आएगी, जिसमें अभिषेक के विलेन के किरदार और करीना के स्पेशल डांस नंबर की चर्चा है।