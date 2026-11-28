SRK AI Crossover Viral: फिल्म ‘किंग’ (King) के प्रमोशन के सिलसिले में शाहरुख खान के ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ (India's Got Latent) के बोनस एपिसोड में पहुंचने की कल्पना पर आधारित एक फैन-मेड AI वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा बटोर रहा है। बता दें, ये कोई आधिकारिक उपस्थिति नहीं है, बल्कि एक Imagination क्रॉसओवर कॉन्सेप्ट है, जिसे लेकर यूजर्स के बीच तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।