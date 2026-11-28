इसी बातचीत में शरवरी ने निर्देशक सूरज बड़जात्या के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ में काम करने के अनुभव भी शेयर किए। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में एक बेहतरीन संदेश है, जिसे बेहद संवेदनशील और मनोरंजक अंदाज में पेश किया गया है, और निर्देशक ने कहानी में परिवार के हर सदस्य को अहम स्थान दिया है। सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनी ‘ये प्रेम मोल लिया’ में आयुष्मान खुराना ‘प्रेम मिश्रा’ और शरवरी ‘पूर्वा सोलंकी’ के किरदार में नजर आएंगी। फिल्म में अनुपम खेर, सुप्रिया पाठक, सीमा पाहवा, सौम्या टंडन, शाद रंधावा और स्वानंद किरकिरे भी मुख्य भूमिकाओं में शामिल हैं।