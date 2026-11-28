बता दें, लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी ये फिल्म ‘छावा’ (2025) के बाद उनकी अगली निर्देशित फिल्म है। मैडॉक फिल्म्स और कठपुतली क्रिएशन्स के बैनर तले इसे दिनेश विजान, लक्ष्मण उतेकर और करिश्मा शर्मा ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में श्रद्धा कपूर के साथ रणदीप हुड्डा, मो. जीशान अय्यूब, सिद्धार्थ जाधव, इश्तियाक खान और अनंत जोशी भी अहम किरदारों में नजर आएंगे।