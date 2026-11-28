Sapna Choudhary-Veer Sahu Divorce: हरियाणवी डांसर और सिंगर सपना चौधरी की निजी जिंदगी एक बार फिर चर्चा में है। सालों तक अपनी शादी को लोगों की नजरों से दूर रखने वाली सपना ने अब पति वीर साहू से अलग होने की बात स्वीकार कर ली है। दोनों ने साल 2020 में निजी रीति-रिवाज से शादी की थी। हालांकि, उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत इससे कई साल पहले हो चुकी थी। एक समय ऐसा भी था, जब सपना को पहली मुलाकात में वीर साहू बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। उन्हें वीर का व्यवहार काफी रूखा लगा था, लेकिन बाद में यही रिश्ता प्यार में बदल गया।