दूसरी ओर राज ठाकरे ने परिसीमन विधेयक पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से देश को क्या हासिल होगा? यह पूरे देश को केंद्र के नियंत्रण में रखने की कोशिश है। इससे आने वाले समय में उत्तर और दक्षिण के बीच संघर्ष बढ़ सकता है। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र भी दक्षिण भारत का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल जैसे राज्यों के साथ आने वाले समय में अन्याय हो सकता है। यह अन्याय लंबे समय तक जारी रह सकता है। राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि इस विधेयक के जरिए सभी राज्यों को केंद्र पर निर्भर रखने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी कुछ और बातें सामने आनी बाकी हैं, जो धीरे-धीरे लोगों को समझ में आएंगी।