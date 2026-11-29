Abhishek Banerjee Video: फर्जी हलफनामों के आरोपों ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल के दो गुटों की लड़ाई और तेज कर दी है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने पुलिस पर विरोधी गुट के नेता और विधायक ऋतब्रत बनर्जी के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया है। वहीं, पुलिस ने वीडियो को फर्जी बताने वाली शिकायत पर मामला दर्ज किया है।