Abhishek Banerjee video : कालना थाने के वीडियो से बंगाल में बवाल, पुलिस पर फर्जी हलफनामे बनवाने का आरोप (फोटो सोर्स: ANI)
Abhishek Banerjee Video: फर्जी हलफनामों के आरोपों ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल के दो गुटों की लड़ाई और तेज कर दी है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने पुलिस पर विरोधी गुट के नेता और विधायक ऋतब्रत बनर्जी के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया है। वहीं, पुलिस ने वीडियो को फर्जी बताने वाली शिकायत पर मामला दर्ज किया है।
कल्याण बनर्जी का दावा है कि पुलिस अधिकारियों के जरिए झूठे हलफनामे जुटाए जा रहे हैं और दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निर्देश पर अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं।
उनके मुताबिक, कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने जनहित याचिका दायर की गई है। यह मुद्दा चुनाव आयोग के समक्ष भी उठाया गया है।
टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने 28 नवंबर को नई दिल्ली में कुछ वीडियो क्लिप जारी की थीं। उनका आरोप है कि 16 अक्टूबर को पूर्व बर्धमान के कालना थाने में ऋतब्रत गुट के पक्ष में फर्जी हलफनामे तैयार किए गए। उन्होंने करीब 10 लाख हलफनामों को फर्जी बताया है।
कल्याण बनर्जी ने कहा कि ये वीडियो थाने के भीतर रची जा रही साजिश को साफ दिखाते हैं। AI से वीडियो बनाने के दावे पर उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वालों को इसे साबित करना होगा।
उन्होंने यह भी दावा किया कि ऋतब्रत बनर्जी और इसमें शामिल पुलिस अधिकारियों को जेल जाना पड़ेगा।
पुलिस के अनुसार, कालना थाने को मिली शिकायत में अभिषेक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई क्लिप को मनगढ़ंत और फर्जी बताया गया है। शिकायत के मुताबिक, इनमें कुछ पुलिसकर्मियों को कथित तौर पर फर्जी हलफनामे बनाने में शामिल दिखाया गया। मामला दर्ज कर राज्य की साइबर क्राइम विंग को जांच सौंपी जा रही है।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी फुटेज की प्रामाणिकता पर संदेह जता चुके हैं।
दोनों गुट 'ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' नाम और 'घास-फूल' चुनाव चिह्न पर दावे को लेकर चुनाव आयोग में आमने-सामने हैं। आयोग ने 27 नवंबर को अंतिम आदेश नहीं दिया और दोनों पक्षों को हलफनामे व जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया।
उसी दिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऋतब्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने का स्पीकर का फैसला भी रद्द कर दिया था।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय