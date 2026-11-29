बेटी की शादी करने के बाद अब अनंत सिहं को 4 दिसंबर को सरेंडर करना है। बिहार में दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी थी। दुलारचंद यादव की हत्या अक्टूबर 2025 में मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी। इस मामले में अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। बाद में पटना हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी। बेटी की शादी का हवाला देकर उन्होंने कुछ समय मांगा था, जिसके बाद अदालत ने 4 दिसंबर तक का समय दिया था।