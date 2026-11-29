सोनिया-राहुल और खरगे स्टालिन से मिलने पहुंचे चेन्नई, Photo- ANI
Delimitation Bill: कांग्रेस नेताओं का एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल रविवार को DMK अध्यक्ष एम.के. स्टालिन से मुलाकात करने पहुंचा। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल स्टालिन को केंद्र के परिसीमन विधेयक पर अपनी पार्टी के समर्थन पर पुनर्विचार करने और उन्हे मनाने के मकसद से पहुंचा है।
प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य नेता भी मौजूद थे, जिनमें कर्नाटक के डीके शिवकुमार, केरल के वीडी सतीसन और तेलंगाना के ए रेवंत रेड्डी शामिल हैं।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर कहा कि वे और इंडिया गठबंधन के अन्य नेता स्टालिन तथा डीएमके से परिसीमन विधेयक का विरोध करने की अपील करेंगे। राहुल गांधी के अनुसार, लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने से लोकतंत्र को नुकसान होगा और इससे बीजेपी-आरएसएस को चुनावी नक्शे को नए सिरे से तैयार करने की छूट मिल जाएगी। इस प्रतिनिधिमंडल में कर्नाटक, केरल और तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। कांग्रेस की इस पहल को संसद के विशेष सत्र से पहले विपक्षी एकजुटता बचाने की आखिरी कोशिश माना जा रहा है। राहुल गांधी भी पहले स्टालिन से अपील कर चुके हैं कि राष्ट्रीय हित, तमिलनाडु के हित और संविधान की रक्षा के लिए इस विधेयक को मिलकर हराना जरूरी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, डीएमके पहले ही परिसीमन विधेयक का समर्थन करने का निर्णय ले चुकी है। एमके स्टालिन ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के संदेश का जवाब देते हुए संविधान और राज्यों के अधिकारों की रक्षा में डीएमके की भूमिका का उल्लेख किया, साथ ही यह संकेत दिया कि पार्टी अपने रुख में बदलाव की संभावना नहीं रखती और राज्यों के अधिकारों व तमिलनाडु के हितों पर कोई समझौता नहीं करेगी।
मिली जानकारी के मुताबिक, डीएमके ने हर राज्य में 50 प्रतिशत सीटें बढ़ाने और अगले 25 वर्षों तक सीटों को लॉक करने की मांगों को नए विधेयक में माने जाने के बाद डीएमके ने इस बिल के समर्थन का फैसला लिया। हालांकि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से बैठक के बाद भी
डीएमके के रुख बदलने की उम्मीद कम ही बताई जा रही है।
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