लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर कहा कि वे और इंडिया गठबंधन के अन्य नेता स्टालिन तथा डीएमके से परिसीमन विधेयक का विरोध करने की अपील करेंगे। राहुल गांधी के अनुसार, लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने से लोकतंत्र को नुकसान होगा और इससे बीजेपी-आरएसएस को चुनावी नक्शे को नए सिरे से तैयार करने की छूट मिल जाएगी। इस प्रतिनिधिमंडल में कर्नाटक, केरल और तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। कांग्रेस की इस पहल को संसद के विशेष सत्र से पहले विपक्षी एकजुटता बचाने की आखिरी कोशिश माना जा रहा है। राहुल गांधी भी पहले स्टालिन से अपील कर चुके हैं कि राष्ट्रीय हित, तमिलनाडु के हित और संविधान की रक्षा के लिए इस विधेयक को मिलकर हराना जरूरी है।