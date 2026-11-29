Uddhav Thackeray vs Eknath Shinde: महिला आरक्षण और परिसीमन (Delimitation Bill) विधेयक को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान तेज हो गया है। खबर है कि केंद्र सरकार 30 नवंबर को लोकसभा में यह विधेयक पेश करने वाली है। इस बीच विपक्षी INDIA गठबंधन में भी मतभेद सामने आ रहे हैं। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की ओर से विधेयक को समर्थन देने के संकेत मिलने के बाद विपक्षी गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) ने अपने राजनीतिक विरोधियों को घेरने के लिए नई रणनीति अपनाई है।