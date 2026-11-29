‘रामायण: पार्ट 1’ ने रचा इतिहास (सोर्स: x-@Its_CineHub)
Ramayana Part 1 Worldwide: नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘रामायण: पार्ट 1’ ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ‘धुरंधर: द रिवेंज’ (‘धुरंधर 2’) को पीछे छोड़ दिया है और दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। 5 नवंबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने शनिवार को कमाई में उछाल के साथ दुनियाभर में 1,814 करोड़ रुपये से अधिक का आंकड़ा छू लिया है।
रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर इस फिल्म के सामने अब केवल नितेश तिवारी की ही 2016 की फिल्म ‘दंगल’ (2,070.30 करोड़ रुपये से ज्यादा) का रिकॉर्ड बचा है।
सैकनिल्क के मुताबिक, ‘रामायण: पार्ट 1’ ने भारत में अब तक 1,015.20 करोड़ रुपये नेट और 1,212.55 करोड़ रुपये ग्रॉस कलेक्शन किया है। वहीं, विदेशी बाजारों से फिल्म ने 602 करोड़ रुपये की कमाई की है।
भारत और विदेश के आंकड़ों को मिलाकर फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,814.55 करोड़ रुपये (1,814 करोड़ रुपये से ऊपर) पहुंच गया है। पहले हफ्ते में फिल्म ने 944 करोड़ रुपये, दूसरे हफ्ते तक 1,519 करोड़ रुपये और तीसरे हफ्ते तक 1,755 करोड़ रुपये जुटाए थे।
‘रामायण’ ने रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ के लाइफटाइम कलेक्शन 1,813.39 करोड़ रुपये को पार कर दूसरा स्थान हासिल किया है। बता दें, 4 दिसंबर को सलमान खान की फिल्म ‘मातृभूमि’ और 24 दिसंबर को शाहरुख खान की ‘किंग’ के रिलीज होने तक इसके सामने बड़ी टक्कर नहीं मानी जा रही है। यदि फिल्म 2,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करती है, तो ऐसा करने वाली ये दूसरी भारतीय फिल्म बन जाएगी।
|HIGHEST-GROSSING INDIAN FILMS WORLDWIDE
|(Box Office Collection in ₹ Crore)
|Dangal
|2,070 Crore
|Ramayana
|1,814 Crore
|Dhurandhar: The Revenge
|1,813 Crore
|Baahubali 2: The Conclusion
|1,788 Crore
|Pushpa 2
|1,742 Crore
‘रामायण’ को अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म बताया जा रहा है। नितेश तिवारी ने श्रीधर राघवन के साथ मिलकर इसकी पटकथा लिखी है। फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश के अलावा रवि दुबे, लारा दत्ता, शोभना, काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह, विवेक ओबेरॉय, कुणाल कपूर, अरुण गोविल और आदिनाथ कोठारे अहम भूमिकाओं में हैं, जबकि अनुपम खेर ने जटायु को आवाज दी है।
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