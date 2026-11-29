Ramayana Part 1 Worldwide: नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘रामायण: पार्ट 1’ ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ‘धुरंधर: द रिवेंज’ (‘धुरंधर 2’) को पीछे छोड़ दिया है और दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। 5 नवंबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने शनिवार को कमाई में उछाल के साथ दुनियाभर में 1,814 करोड़ रुपये से अधिक का आंकड़ा छू लिया है।