Anupam Kher social media controversy: अभिनेता अनुपम खेर कोलकाता में बदलाव को लेकर दिए गए अपने बयान के चलते चर्चा में हैं। उन्होंने कहा कि पहले यहां आने पर दो-तीन या चार कैमरे ही दिखते थे और प्रेस के लोग मंदिर में आने से भी डरते थे, लेकिन अब 40 से 50 कैमरे नजर आते हैं, जो बदलाव का संकेत है। बता दें, अनुपम खेर के इस बयान के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स के बीच तीखी और अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।