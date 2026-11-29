Delimitation Bill Lok Sabha: लोकसभा में सोमवार को केंद्र सरकार की ओर से परिसीमन (Delimitation) विधेयक पेश किए जाने की चर्चा के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस विधेयक को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के भाजपा को समर्थन देने की संभावना से पार्टी के भीतर नाराजगी बढ़ने लगी है। कई नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस संभावित फैसले पर सवाल उठाए हैं। विरोध अब इस्तीफों तक पहुंच गया है। पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने अपने पदों के साथ प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी है।