Supriya Sule vs Rohit Pawar: शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के भीतर आंतरिक मतभेद एक बार फिर खुलकर सामने आ रहे है। गुरुवार को राज्य में सूखे के कारण किसानों पर पड़ रहे प्रभाव पर चर्चा के लिए बुलाई गई पार्टी की अहम बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले और विधायक रोहित पवार के बीच तीखी बहस होने की खबर है। बताया जा रहा है कि विदर्भ में रोहित पवार की ओर से बिना पार्टी नेतृत्व से चर्चा किए ट्रैक्टर रैली का ऐलान करने और आंदोलन में पार्टी के नाम व चुनाव चिह्न का इस्तेमाल नहीं करने के फैसले से सुप्रिया सुले नाराज थीं।