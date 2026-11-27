संसद के आगामी सत्र को देखते हुए शरद पवार नीत एनसीपी (एसपी) ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है। पार्टी ने सभी सांसदों को 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। साथ ही पार्टी की ओर से लिए जाने वाले रुख का समर्थन देने की हिदायत भी दी गई है। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि शरद पवार की पार्टी परिसीमन विधेयक पर क्या रुख अपनाती है और मतदान के दौरान किसका समर्थन करती है।