समय को ये मुकाम उनके फेमस शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के दूसरे सीजन के समापन के कुछ ही दिनों बाद हासिल हुआ है। इस सीजन को यूट्यूब के साथ-साथ नेटफ्लिक्स पर भी स्ट्रीम किया गया था। इसमें सबसे खास बात ये रही कि इसके कुछ चुनिंदा एपिसोड केवल उनके यूट्यूब चैनल के पेड मेंबर्स के लिए ही जारी किए गए थे, जिससे चैनल की सदस्यता में भारी उछाल देखने को मिला।