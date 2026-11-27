Mumbai Local Train News: मुंबई की लोकल ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरुरी खबर है। मध्य रेलवे ने कल्याण-बदलापुर रेल मार्ग पर तीसरी और चौथी रेल लाइन के निर्माण कार्य के लिए शनिवार और रविवार की मध्यरात्रि को दो घंटे का विशेष ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक लेने का फैसला किया है। यह ब्लॉक 28 और 29 नवंबर 2026 की दरमियानी रात को रात 1:40 बजे से सुबह 3:40 बजे तक रहेगा। इसके चलते कल्याण और कर्जत के बीच अप एवं डाउन लाइन पर लोकल ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा।