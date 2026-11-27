मुंबई लोकल ट्रेन अपडेट (Photo: Patrika File)
Mumbai Local Train News: मुंबई की लोकल ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरुरी खबर है। मध्य रेलवे ने कल्याण-बदलापुर रेल मार्ग पर तीसरी और चौथी रेल लाइन के निर्माण कार्य के लिए शनिवार और रविवार की मध्यरात्रि को दो घंटे का विशेष ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक लेने का फैसला किया है। यह ब्लॉक 28 और 29 नवंबर 2026 की दरमियानी रात को रात 1:40 बजे से सुबह 3:40 बजे तक रहेगा। इसके चलते कल्याण और कर्जत के बीच अप एवं डाउन लाइन पर लोकल ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा।
मध्य रेलवे के मुंबई मंडल की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस दौरान उल्हासनगर और अंबरनाथ के बीच रेलवे ट्रैक के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में लगे 'N' टाइप ट्रस को हटाने का काम किया जाएगा। इसके लिए 300 मीट्रिक टन और 80 मीट्रिक टन क्षमता वाली रोड क्रेन की मदद ली जाएगी। यह काम कल्याण-बदलापुर सेक्शन में प्रस्तावित तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना का हिस्सा है।
ब्लॉक के दौरान कल्याण और कर्जत के बीच अप एवं डाउन लाइन पर लोकल ट्रेन सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी। हालांकि, रेलवे ने ब्लॉक से पहले चलने वाली आखिरी लोकल और ब्लॉक के बाद शुरू होने वाली पहली लोकल ट्रेनों का समय भी घोषित कर दिया है।
ब्लॉक से पहले चलने वाली आखिरी लोकल ट्रेनें:
ब्लॉक के बाद शुरू होने वाली पहली लोकल ट्रेनें:
ब्लॉक के चलते लंबी दूरी की कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के मार्ग में भी बदलाव किया गया है। मध्य रेलवे के अनुसार, चार प्रमुख ट्रेनों को कल्याण के बजाय कर्जत-पनवेल-ठाणे मार्ग से डायवर्ट किया जाएगा।
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम
|11020
|भुवनेश्वर-CSMT कोणार्क एक्सप्रेस
|18519
|विशाखापत्तनम-LTT एक्सप्रेस
|12702
|हैदराबाद-CSMT एक्सप्रेस
|11140
|होस्पेट-CSMT एक्सप्रेस
रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक विशेष व्यवस्था भी की है। जिन ट्रेनों का निर्धारित ठहराव कल्याण स्टेशन पर है, उन्हें पनवेल और ठाणे स्टेशनों पर भी अतिरिक्त ठहराव दिया जाएगा। इससे कल्याण से यात्रा शुरू करने वाले और वहां उतरने वाले यात्रियों को वैकल्पिक सुविधा मिल सकेगी। इसके अलावा, परिचालन संबंधी जरूरतों के अनुसार देरी से चलने वाली मेल-एक्सप्रेस और हॉलिडे स्पेशल ट्रेनों को भी डायवर्ट किया जा सकता है।
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