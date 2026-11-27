शिवाजीनगर स्थित पुणे जिला एवं सत्र न्यायालय के प्रवेश द्वार के बाहर हुए हमले में मंदार किवले गंभीर रूप से घायल हुए थे। ससून अस्पताल में उनकी सर्जरी की गई है और फिलहाल उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। ससून अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. यल्लप्पा जाधव के मुताबिक, हमलावरों ने किवले के दोनों हाथों पर वार किए, जिससे उनकी हड्डियां और नसें क्षतिग्रस्त हो गईं। उनका बायां हाथ पूरी तरह काम करना बंद कर चुका है। इसके अलावा सिर के पीछे भी तीन वार किए गए थे। डॉक्टरों ने बताया कि गंभीर चोटों के कारण तुरंत सर्जरी करनी पड़ी। हालांकि हालत गंभीर बनी हुई है, लेकिन मंदार किवले उपचार का जवाब दे रहे हैं।