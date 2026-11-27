परिजनों ने बताया कि मां के निधन के बाद से अभिजीत काफी परेशान थे। गुरुवार सुबह घर में मेधा नरदोडकर की बारहवीं के कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान अभिजीत को अचानक तेज हार्ट अटैक आया। उन्हें बचाया नहीं जा सका। गुरुवार शाम सहकारनगर घाट पर अभिजीत नरदोडकर का अंतिम संस्कार किया गया। उनके परिवार में पिता मुकुंद और भाई अनुराग हैं। मां की स्मृति में होने वाले अंतिम संस्कार के कार्यक्रम पूरे भी नहीं हुए थे कि बेटे की मौत से परिवार पर एक और दुख टूट पड़ा। इस घटना से इलाके में भी शोक की लहर है।