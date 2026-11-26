गुस्से में नहीं, गरिमा के साथ लिया तलाक का फैसला (सोर्स: X-@real_khabri_1)
Manish Naggdev Separation Statement: टीवी के फेमस सीरियल 'अनुपमा' में नजर आ रहे एक्टर मनीष नागदेव की निजी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। मनीष और उनकी पत्नी मलिका जुनेजा का इस महीने की शुरुआत में तलाक हो गया है। दोनों ने अक्टूबर 2022 में शादी की थी। कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाली मलिका से अलग होने के इस बेहद मुश्किल फैसले पर मनीष ने पहली बार खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि कैसे एक ही छत के नीचे रहते हुए भी दोनों के बीच भावनात्मक दूरियां इतनी बढ़ गई थीं कि करीब 6 महीने तक उनके बीच बातचीत न के बराबर रह गई थी।
अपने अलगाव की वजहों पर बात करते हुए मनीष ने इसे अपनी जिंदगी के सबसे कठिन फैसलों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि शादी में एक ऐसा दौर आया जब लगभग 6 महीने तक उन दोनों के बीच बातचीत लगभग खत्म हो गया था। कई बार बेहद सामान्य सी बातचीत भी बहस का रूप ले लेती थी। मनीष के मुताबिक, वे दोनों एक ही घर में रह रहे थे, लेकिन भावनात्मक रूप से एक-दूसरे से काफी दूर हो चुके थे।
मनीष का मानना है कि दो लोग व्यक्तिगत रूप से बेहद अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे जीवनसाथी के तौर पर भी एक-दूसरे के साथ तालमेल बिठा पाएं। उन्होंने और मलिका ने अपने रिश्ते को बचाने की हरसंभव कोशिश की, लेकिन वक्त के साथ उन्हें एहसास हुआ कि वे एक-दूसरे के लिए सही नहीं हैं।
मनीष ने स्पष्ट किया कि अलग होने का फैसला न तो जल्दबाजी में लिया गया था और न ही किसी गुस्से में। दोनों ने काफी सोच-विचार और खुलकर बातचीत करने के बाद आपसी सहमति से तलाक लेने का निर्णय किया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान दोनों ने समझदारी दिखाते हुए एक-दूसरे को पर्याप्त स्पेस दिया और अपनी बातचीत को केवल कानूनी औपचारिकताओं तक ही सीमित रखा।
बता दें, मनीष और मलिका की शादी उनकी अपनी पसंद से हुई थी और दोनों परिवारों ने इसका पूरे दिल से समर्थन किया था, इसलिए अलग होने की खबर से परिवारों को शुरुआत में गहरा झटका लगा। उनके लिए इस फैसले को स्वीकार करना आसान नहीं था। हालांकि, मनीष और मलिका ने जिस परिपक्वता और सम्मान के साथ इस स्थिति को संभाला, उसे देखकर आखिरकार दोनों परिवारों ने उनका नजरिया समझा और साथ दिया। मनीष का मानना है कि रिश्ता न चल पाने की स्थिति में भी यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि परिवारों के बीच कड़वाहट या विवाद पैदा न हो।
इस पूरे घटनाक्रम ने शादी को लेकर मनीष की सोच को गहराई से प्रभावित किया है। हालांकि वे आज भी किसी के साथ जीवन शेयर करने की खूबसूरती में विश्वास रखते हैं, लेकिन अब वे शादी जैसी संस्था को कहीं अधिक गंभीरता से देखते हैं। उनके अनुसार, एक सफल शादी के लिए केवल प्यार काफी नहीं होता, बल्कि इसके लिए धैर्य, आपसी समझ, भावनात्मक परिपक्वता और जीवन को लेकर एक जैसी सोच होना सबसे ज्यादा जरूरी है।
'बनूं मैं तेरी दुल्हन', 'पवित्र रिश्ता', 'बेगूसराय' और 'उड़ान' जैसे लोकप्रिय शोज का हिस्सा रह चुके मनीष इस तलाक को किसी असफलता के रूप में नहीं देखते। उनका कहना है कि इस मुश्किल दौर ने उन्हें रिश्तों, लोगों और खुद के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। मन में किसी तरह की कड़वाहट रखने के बजाय वे इन अनुभवों से मिली सीख को साथ लेकर भविष्य की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
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