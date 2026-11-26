Manish Naggdev Separation Statement: टीवी के फेमस सीरियल 'अनुपमा' में नजर आ रहे एक्टर मनीष नागदेव की निजी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। मनीष और उनकी पत्नी मलिका जुनेजा का इस महीने की शुरुआत में तलाक हो गया है। दोनों ने अक्टूबर 2022 में शादी की थी। कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाली मलिका से अलग होने के इस बेहद मुश्किल फैसले पर मनीष ने पहली बार खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि कैसे एक ही छत के नीचे रहते हुए भी दोनों के बीच भावनात्मक दूरियां इतनी बढ़ गई थीं कि करीब 6 महीने तक उनके बीच बातचीत न के बराबर रह गई थी।