तस्वीरों के साथ भूमि पेडनेकर ने एक भावुक नोट भी शेयर किया। जिसमें उन्होंने लिखा कि सुबह सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर उन बहादुरों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने मुंबई की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। साथ ही उन्होंने उस दिन जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों और उन परिवारों व पीड़ितों को भी याद किया, जो आज भी उस त्रासदी के जख्मों के साथ जी रहे हैं। मुंबई पुलिस, सुरक्षा बलों और सबसे पहले मौके पर पहुंचने वाले बचाव कर्मियों (फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स) को नमन करते हुए भूमि ने कहा कि उनकी बहादुरी और साहस को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा और 26/11 हमेशा यादों में दर्ज रहेगा।