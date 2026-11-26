Ravi Kishan PM Narendra Modi: करण जौहर के फेमस चैट शो 'कॉफी विद करण' के नौवें और आखिरी सीजन के लेटेस्ट एपिसोड में अक्षय कुमार और एक्टर-राजनेता रवि किशन एक साथ नजर आए। जियोहॉटस्टार (JioHotstar) पर रिलीज हुए इस एपिसोड के रैपिड-फायर राउंड में रवि किशन ने एक ऐसा जवाब दिया, जिसने सबका ध्यान खींच लिया। बता दें, जब करण जौहर ने उनसे पूछा कि वे किसके 'दीवाने' हैं, तो रवि किशन ने बिना किसी देरी के पीएम नरेंद्र मोदी का नाम ले लिया।