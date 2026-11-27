Diljit Dosanjh Mumbai concert: पंजाबी सिंगर और अभिनेता दिलजीत दोसांझ का मुंबई में होने वाला लाइव कॉन्सर्ट विवादों में घिर गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने 27 नवंबर को मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में आयोजित होने वाले इस कॉन्सर्ट को रद्द करने की मांग की है। राज ठाकरे की पार्टी ने आरोप लगाया है कि ऐसे म्यूजिक कार्यक्रमों में ड्रग्स जैसे नशीले पदार्थों का सेवन किया जा रहा है। इस संबंध में राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने मुंबई के ताड़देव पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि कॉन्सर्ट रद्द नहीं किया गया तो स्थानीय नागरिकों के साथ मिलकर रास्ता रोको आंदोलन किया जाएगा।