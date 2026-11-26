Maharashtra Crime News: पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 250 किलो गांजा जब्त किया है। एंटी नारकोटिक्स स्क्वॉड-2 की टीम ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गांजे की खेप ले जाने के लिए इस्तेमाल की जा रही महिंद्रा एक्सयूवी 700 कार और मोबाइल फोन समेत कुल 1 करोड़ 51 लाख 20 हजार रुपये का सामान जब्त किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई पुणे के शिरूर इलाके में लंबा पीछा करने के बाद की।